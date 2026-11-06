Ufficiale Piace al Napoli e ha già conquistato la Nazionale: Varela convocato dal Portogallo

Ultime due sfide della fase a gironi della Nations League anche per il Portogallo, primo nel gruppo D. Il 14 novembre ospiterà la Danimarca, il 17 novembre farà visita al Galles. Il commissario tecnico Jorge Jesus ha diramato la lista dei giocatori convocati per le due sfide, a suo modo una lista storica visto che è la prima che arriva dopo l'annuncio ufficiale da parte di Cristiano Ronaldo per l'addio alla propria nazionale. Tanta Serie A, tanti giocatori emersi nel campionato italiano in questi mesi: da Gustavo Varela (Monza, alla prima chiamata fra i grandi) a Nuno Tavares (Lazio), Goncalo Ramos (Milan) e Rodrigo Mora (Roma, anche lui alla prima chiamata in nazionale maggiore). Niente da fare per Francisco Conceicao (Juventus) e Pedro Goncalves (Fiorentina). Ecco di seguito la listta completa dei giocatori convocati.

I convocati del Portogallo

Ecco di seguito i convocati del Portogallo

Portieri: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Difensori: Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomas Araujo, Renato Veiga, Antonio Silva, Joao Cancelo, Nuno Tavares.

Centrocampisti: Joao Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva.

Attaccanti: Pedro Neto, Francisco Trincao, Carlos Forbs, Rafael Leao, Geovany Quenda, Bruno Fernandes, Joao Felix, Rodrigo Mora, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela.