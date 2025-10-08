Problemi Allegri-Leao? Il tecnico lo ha attaccato in spogliatoio dopo Juve-Milan

In queste ore è emerso un retroscena che riguarda il post Juve-Milan. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Massimiliano Allegri, una volta raggiunto lo spogliatoio, ha attaccato Rafael Leao davanti a una parte della squadra, momento che è stato notato da molti. Il senso dello sfogo è che il portoghese deve dare di più in campo, altrimenti rischierà di rimanere in panchina come successo a volte con Conceiçao e soprattutto con Fonseca.

Prima dell'ingresso in campo del portoghese, come hanno ripreso le telecamere di DAZN, Allegri si è rivolto a lui dicendogli: "Non mi fare incazzare". Dopo l'errore da pochi pass sul cross di Pulisic invece ha parlato con lo staff: "Ma come ha fatto a buttarla fuori?". Infine ha fallito un tiro su assist del solito Modric e il tecnico ha urlato: "Ora nello spogliatoio non fiata nessuno". Un'altra frase è stata: "Rafa, torna!", per invogliarlo a fare la fase difensiva.

Ma cos'ha detto Allegri a Leao? Per la rosea gli ha spiegato che deve cambiare atteggiamento per giocare nel Milan, alzare l'intensità in campo. Resta da capire come si evolverà il rapporto tra i due, con l'episodio di Torino che non avrà fatto piacere a Leao. I suoi rivali sono su Gimenez e Nkunku, due che hanno colpi e grinta. Adesso spetta al classe '99 decidere cosa fare, proprio come ha detto Rabiot.