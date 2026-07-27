Il Como pensa in grande: ora sfida la Juve per Lucumì del Bologna
Il Como ha iniziato i primi contatti per Jhon Lucumí, individuato come uno dei nuovi obiettivi per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale colombiano, attualmente al Bologna, potrebbe infatti essere uno dei protagonisti del prossimo mercato in uscita, con diversi club pronti a monitorare la sua situazione. La società lombarda valuta con attenzione il profilo del giocatore, considerato un elemento di esperienza e affidabilità per il reparto arretrato. Lo scrive Fabrizio Romano.
La Juventus resta alla finestra per il centrale colombiano
Lucumí continua ad attirare l’interesse anche della Juventus, che segue il difensore già dallo scorso giugno e non ha mai perso attenzione sulla sua posizione. I bianconeri valutano eventuali sviluppi e restano pronti a intervenire qualora si presentassero le condizioni giuste per un possibile inserimento nella trattativa. Il futuro del difensore del Bologna resta quindi ancora da definire, con il mercato che potrebbe aprire nuovi scenari nelle prossime settimane.
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