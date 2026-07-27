Piaceva prima di Milinkovic-Savic, su Suzuki ora piomba il Psg

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Il futuro di Suzuki continua ad attirare l'interesse di diversi top club europei. Oltre alla Juventus, che segue da tempo il portiere giapponese del Parma, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Paris Saint-Germain. Sul classe 2002 restano vigili anche alcune società di Premier League, a conferma della crescente attenzione nei confronti dell'estremo difensore, protagonista di una stagione positiva in Serie A.

Il PSG valuta l'affondo

Il Paris Saint-Germain avrebbe già avviato i primi contatti con Suzuki, individuato come possibile rinforzo tra i pali in vista della nuova stagione. L'operazione, tuttavia, è legata alle eventuali uscite nel reparto portieri, sia a titolo definitivo sia in prestito. Il principale candidato a lasciare il club francese è Lucas Chevalier, arrivato la scorsa estate dal Lille, il cui futuro resta in bilico in questa finestra di mercato. In caso di partenza del portiere francese, il PSG potrebbe accelerare per Suzuki, aumentando la concorrenza nei confronti della Juventus e degli altri club interessati al numero uno del Parma.