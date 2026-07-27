La città di Roma aspetta Castro: stasera lo sbarco nella Capitale

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La Roma si prepara ad accogliere Santiago Castro. Secondo le ultime informazioni di Tmw, l'attaccante argentino è atteso questa sera nella Capitale, con l'arrivo previsto alla stazione Termini intorno alle 23:45. Dopo l'accelerazione decisiva impressa dalla dirigenza nelle ultime ore, la trattativa è ormai vicina alla conclusione: il classe 2004 è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia giallorossa.

Castro, ora visite mediche e firma

Una volta arrivato a Roma, il centravanti seguirà il consueto percorso che porterà all'ufficializzazione dell'operazione. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche di rito, poi il giocatore potrà mettere la firma sul contratto che lo legherà al club capitolino. Castro era una delle priorità della Roma per rinforzare il reparto offensivo e garantire a Gian Piero Gasperini un attaccante giovane, già conoscitore del campionato italiano e con importanti margini di crescita. Un investimento in prospettiva per i giallorossi, pronti ad affidargli un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico.