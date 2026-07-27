Inter, fatta per Stones: accordo a 4mln a stagione, i dettagli
L'Inter ha ottenuto il sì verbale di John Stones, che ha manifestato la propria disponibilità a trasferirsi in nerazzurro. Il difensore inglese rappresenta uno degli obiettivi principali del club per rinforzare il reparto arretrato e la trattativa ha registrato un importante passo avanti nelle ultime ore. Sul tavolo c'è un accordo di massima che avvicina sensibilmente le parti alla fumata bianca.
Restano da definire gli ultimi dettagli
Per Stones è pronto un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. L'intesa con il calciatore è ormai vicina, mentre restano da limare gli ultimi dettagli prima di poter chiudere definitivamente l'operazione. Se non emergeranno ostacoli nelle prossime ore, il difensore potrebbe diventare presto un nuovo rinforzo per l'Inter, che continua a lavorare per consegnare all'allenatore un innesto di esperienza e qualità in vista della nuova stagione. Lo riporta la redazione di Sky Sport.
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