Clamoroso Lecce: da giorni non si hanno notizie di Banda

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Continua a far discutere in casa Lecce il caso legato a Banda. L'esterno zambiano era finito nel mirino dell'Al-Fateh, club della Saudi Pro League, ma la società salentina ha deciso di respingere l'offerta ricevuta perché ritenuta troppo bassa. Da quel momento, però, il rapporto tra il giocatore e il club sembra essersi incrinato: Banda non ha più risposto alle convocazioni della società e non si è presentato agli appuntamenti fissati.

Trinchera duro: "Banda pagherà le conseguenze"

Sulla situazione è intervenuto il responsabile dell'Area Tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, che ha espresso tutta la delusione della società: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. Abbiamo scelto una linea, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la seguiremo fino in fondo".