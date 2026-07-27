Clamoroso Lecce: da giorni non si hanno notizie di Banda
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Continua a far discutere in casa Lecce il caso legato a Banda. L'esterno zambiano era finito nel mirino dell'Al-Fateh, club della Saudi Pro League, ma la società salentina ha deciso di respingere l'offerta ricevuta perché ritenuta troppo bassa. Da quel momento, però, il rapporto tra il giocatore e il club sembra essersi incrinato: Banda non ha più risposto alle convocazioni della società e non si è presentato agli appuntamenti fissati.
Trinchera duro: "Banda pagherà le conseguenze"
Sulla situazione è intervenuto il responsabile dell'Area Tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, che ha espresso tutta la delusione della società: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. Abbiamo scelto una linea, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la seguiremo fino in fondo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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