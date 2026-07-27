Stones-Inter, ecco l'Here we go: arriva il difensore per Chivu
John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Anzi, è fatta: ecco l'Here we Go di Fabrizio Romano. Nelle ultime ore è arrivata l'approvazione definitiva sui termini del contratto, confermando il buon esito della trattativa tra il club nerazzurro e il difensore inglese. L'intesa è ormai definita e manca soltanto il completamento degli ultimi passaggi formali prima dell'annuncio ufficiale.
Contratto fino al 2028 e visite mediche imminenti
Stones firmerà un contratto valido fino a giugno 2028, senza alcuna opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione. L'accordo prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti all'anno. Il prossimo step sarà rappresentato dalle visite mediche, che il centrale inglese sosterrà a breve a Milano, prima della firma e dell'ufficializzazione del suo trasferimento in nerazzurro.
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