Roma, Gasperini ammette: "Sto facendo cose inusuali per me"

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato dalla sala stampa del centro sportivo di Trigoria per presentare la sfida di domani valida per il secondo turno della League Phase dell'Europa League allo Stadio Olimpico contro il Lille.

Sta uscendo dalla sua zona di comfort?

"Per zona di comfort intendevo delle abitudini che avevo conseguito negli anni, poi magari ti trovi per caratteristiche a dover cercare altre situazioni diverse. Tanto per essere chiari, per me non è usuale finire le partite con due centrocampisti come attaccanti come successo al derby o a Nizza. Sono costretto però a fare anche questo".

La vicinanza delle prossime partite la spinge a fare un turnover più marcato?

"La fatica col Verona non è stata fisica, ma più sulle motivazioni. Non è facile uscire da una partita come il derby che ti toglie energie nervose e poi la prima in Europa League, il Verona aveva una reattività maggiore. Aver segnato prima forse ha condizionato la partita, ma non ho mai pensato potesse essere un problema fisico. Il problema è sempre rientrare nella partita e valutare bene l'avversario, ci sta che in tre partite pensi che il Verona possa essere l'avversario meno ostico e poi si rivela difficilissimo. Dobbiamo acquisire queste abitudini, nel calcio di oggi con le coppe e le nazionali si gioca tre partite a settimana per undici mesi all'anno, questa ormai è la normalità".