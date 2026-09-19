Serie A, i finali delle 15: il Cagliari passa a Udine ed è 1°! Palladino, pari al debutto col Bologna

vedi letture

Serie A, terminano 1-1 Bologna-Torino e 0-1 Udinese-Cagliari. Palladino debutta con un pareggio, mentre i sardi conquistano la quarta vittoria stagionale.

Si sono concluse le due sfide delle 15 valide per la quinta giornata di Serie A. Debutto con pareggio per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, fermato sull'1-1 dal Torino al Dall'Ara. Successo esterno, invece, per il Cagliari, che passa 1-0 a Udine e conquista la quarta vittoria del suo straordinario avvio di campionato.

Bernardeschi illude il Bologna, Kulenovic firma l'1-1

Al Dall'Ara il Bologna passa in vantaggio dopo appena 14 minuti con Federico Bernardeschi. L'attaccante sfrutta una deviazione di Ismajli sul cross di Miranda, sistema il pallone e con il sinistro batte Perri. I padroni di casa controllano a lungo il match e sembrano poter gestire il vantaggio, ma nel finale il Torino trova il pareggio. Al 77' Sandro Kulenovic riceve lontano dalla porta, si libera di un avversario e si invola verso l'area prima di calciare debolmente con il destro. Skorupski, però, commette un grave errore e non riesce a bloccare il pallone, che finisce in rete. Nel finale resta anche il dubbio per un possibile rigore in favore del Torino: Oristanio salta Heggem, che nello slancio gli toglie il piede d'appoggio. Guida lascia proseguire e il VAR conferma la decisione.

Maldini decide a Udine: Cagliari a quota 12 punti

Il Cagliari continua invece a sorprendere e conquista la terza vittoria esterna dell'inizio di campionato, la quarta complessiva. A decidere la sfida contro l'Udinese è ancora Daniel Maldini, già a segno contro il Lecce. La prima frazione termina senza reti, con i padroni di casa leggermente più pericolosi. L'Udinese perde anche Keinan Davis per infortunio dopo la mezz'ora, con Runjaic costretto a sostituirlo con Gueye. Il copione non cambia nella ripresa fino al 54', quando un'incomprensione tra Miller e Kabasele su un retropassaggio spalanca la strada a Maldini, che si invola verso la porta e firma l'1-0. L'Udinese prova a reagire nel finale, ma trova sulla propria strada le grandi parate di Elia Caprile. Il Cagliari sale così a 12 punti e raggiunge momentaneamente Roma e Inter in vetta alla classifica, in attesa dello scontro diretto delle 18.