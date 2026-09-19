Ufficiale Bologna-Torino, Palladino parte subito con la difesa a 3: le formazioni ufficiali

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Bologna-Torino, le formazioni ufficiali della sfida delle 15: Palladino sceglie la difesa a tre, mentre Abate conferma Perri e punta su Vlasic.

Manca poco al fischio d'inizio di Bologna-Torino, in programma alle 15, con i due allenatori che hanno ufficializzato le rispettive scelte. Palladino opta per la difesa a tre e schiera Skorupski tra i pali, con Helland, preferito a Vitik, Heggem e Theate a completare il reparto arretrato. Sulla destra, complice l'assenza di Holm, spazio a Zortea, mentre a centrocampo Pobega prende il posto di Moro al fianco di Ferguson e Miranda. In attacco scelte praticamente obbligate, con Bernardeschi e Cambiaghi alle spalle di Piccoli.

Torino, Abate conferma Perri: Vlasic alle spalle di Simeone

Qualche novità anche nelle scelte di Ignazio Abate, che si affida al 3-5-1-1. Comuzzo non sarà della partita: davanti a Perri, confermato nonostante gli errori delle ultime uscite, il tecnico schiera Comert, Ismajli e Coco. In mezzo al campo, insieme a Mandragora, ci saranno Bragança, preferito a Gineitis, e Fitz-Jim. Sulle corsie esterne agiranno invece Fortini e Cacciamani, mentre Vlasic avrà il compito di supportare Simeone in avanti.

Bologna-Torino, le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: . Allenatore: Raffaele Palladino.

Torino (3-5-1-1): Perri; Comert, Ismajli, Coco; Fortini, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Rodriguez, Comuzzo, Kulenovic, Belghali, Gineitis, Zapata. Allenatore: Ignazio Abate.