Bologna-Torino, Palladino parte subito con la difesa a 3: le formazioni ufficiali
Manca poco al fischio d'inizio di Bologna-Torino, in programma alle 15, con i due allenatori che hanno ufficializzato le rispettive scelte. Palladino opta per la difesa a tre e schiera Skorupski tra i pali, con Helland, preferito a Vitik, Heggem e Theate a completare il reparto arretrato. Sulla destra, complice l'assenza di Holm, spazio a Zortea, mentre a centrocampo Pobega prende il posto di Moro al fianco di Ferguson e Miranda. In attacco scelte praticamente obbligate, con Bernardeschi e Cambiaghi alle spalle di Piccoli.
Torino, Abate conferma Perri: Vlasic alle spalle di Simeone
Qualche novità anche nelle scelte di Ignazio Abate, che si affida al 3-5-1-1. Comuzzo non sarà della partita: davanti a Perri, confermato nonostante gli errori delle ultime uscite, il tecnico schiera Comert, Ismajli e Coco. In mezzo al campo, insieme a Mandragora, ci saranno Bragança, preferito a Gineitis, e Fitz-Jim. Sulle corsie esterne agiranno invece Fortini e Cacciamani, mentre Vlasic avrà il compito di supportare Simeone in avanti.
Bologna-Torino, le formazioni ufficiali
Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: . Allenatore: Raffaele Palladino.
Torino (3-5-1-1): Perri; Comert, Ismajli, Coco; Fortini, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Rodriguez, Comuzzo, Kulenovic, Belghali, Gineitis, Zapata. Allenatore: Ignazio Abate.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro