Ufficiale Udinese-Cagliari, formazioni ufficiali: Zaniolo torna titolare! Le scelte di Runjaic e Pisacane

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Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali della sfida di Serie A: Zaniolo e Daniel Maldini partono titolari dopo la convocazione in Nazionale.

Sono Nicolò Zaniolo e Daniel Maldini i nomi più attesi nelle formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari. Entrambi reduci dalla convocazione in Nazionale, partiranno dal primo minuto nella sfida delle 15. Il Cagliari arriva all'appuntamento con nove punti in classifica e un avvio di stagione positivo, mentre l'Udinese è ancora alla ricerca della svolta per rilanciare il proprio campionato. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Manganiello.

Zaniolo e Maldini guidano le scelte dei due tecnici

Nicolò Zaniolo sarà titolare nella formazione di Kosta Runjaic, al fianco di Ekkelenkamp e alle spalle di Davis. Nessuna sorpresa neppure per Daniel Maldini, confermato da Fabio Pisacane nell'undici iniziale del Cagliari. Il trequartista è reduce da una settimana particolare, segnata dal gol decisivo contro l'Atalanta e dall'incidente avvenuto nella notte a Milano, ma è regolarmente a disposizione e partirà dal primo minuto.

Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Gomez, Zanoli. All. Runjaic

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera, Massolin. All. Pisacane