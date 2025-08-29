Roma, secondo il Cds Gasperini è frustrato e furioso: mancano almeno 4 colpi

Nonostante la prima vittoria all'esordio col Bologna, Gian Piero Gasperini aspetta rinforzi e non è sereno. Almeno questo è quello che si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola sull'allenatore della Roma che viene definito 'furioso' nel titolo dell'articolo di riferimento: "La rosa è corta e il tecnico è frustrato. Perché si aspettava i problemi legati al financial fair play, ma non di arrivare alla fine del mercato senza (almeno) quattro pedine. Il trequartista, il centravanti (al posto di Dovbyk, che deve uscire), un terzino sinistro, un centrocampista.

E allora la conferenza di questo pomeriggio (ore 13.45) sarà davvero a tutto Gasp. Perché chiarirà la sua posizione in merito al lavoro fatto in estate, come aveva fatto già dopo la trasferta di Kaiserslautern del 27 luglio", si legge.