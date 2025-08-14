Sassuolo, Grosso in vista della Coppa Italia: "Vogliamo partire nel migliore dei modi"

vedi letture

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo che sarà la prima rivale del Napoli in campionato, ha parlato alla vigilia della partita dei 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro il Catanzaro. "Inizia la competizione dopo tanti giorni di lavoro duro e intenso. Inizia questa stagione e cercheremo di iniziarla nel migliore dei modi. Ci siamo preparati per farlo e cercheremo di riuscirci. Arriva il Catanzaro che è una squadra che negli ultimi due anni, con due allenatori diversi, ha fatto degli ottimi campionati. È arrivato il terzo che conosco e stanno riprogrammando il tutto per dare continuità a quello che è stato fatto nel passato".

"Conosciamo le insidie che ci sono in questa partita, ma sappiamo di poter avere le qualità per competere e per provare a passare il turno, che è quello che è il nostro obiettivo. Noi vogliamo provare ad andare in campo con le nostre modalità, con ritmo, con intensità, fattori esterni permettendo, però ci siamo preparati per fare partita seria e cercheremo di dimostrare che abbiamo quella intenzione".