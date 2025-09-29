Sorpresa Roma e novità assoluta per Gasperini: ha la miglior difesa d'Europa
"Abbiamo sofferto in difesa, con poca capacità di recuperare la palla sebbene in possesso siamo stati sempre pericolosi. Abbiamo sofferto, ciò mi deve far riflettere". Si è espresso così in conferenza stampa Gian Piero Gasperini dopo il successo della sua Roma contro il Verona nella giornata di ieri, un 2-0 che ha proiettato i giallorossi nelle parti altissime della classifica. La sua Roma ha sì sofferto in difesa, con la traversa colpita da Orban e il gol annullato a tempo praticamente scaduto, ma è riuscita a portare a casa un altro clean sheet: in campionato sono 4 partite su 5 senza aver subito gol. Di fatto l'unica rete incassata dalla Roma è quella nella sconfitta per 1-0 col Torino, numeri che portano Mancini e compagni ad essere la miglior retroguardia della Serie A.
Allargando il ragionamento però si nota come a livello europeo, considerando solo i principali 5 campionati del continente, la Roma sia prima in senso assoluto in questa speciale classifica. In Inghilterra Arsenal e Crystal Palace hanno incassato 3 gol a testa, meglio di chiunque altro in Premier League nelle 6 partite giocate. In Spagna guidano questa classifica Barcellona e Villarreal con 5 gol subiti in 7 partite. In Francia c'è l'Olympique Lione come squadra meno battuta, 3 gol in 6 partite, mentre in Germania sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund le squadre con meno gol subiti nelle 5 partite giocate.
