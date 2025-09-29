Sorpresa Roma e novità assoluta per Gasperini: ha la miglior difesa d'Europa

vedi letture

"Abbiamo sofferto in difesa, con poca capacità di recuperare la palla sebbene in possesso siamo stati sempre pericolosi. Abbiamo sofferto, ciò mi deve far riflettere". Si è espresso così in conferenza stampa Gian Piero Gasperini dopo il successo della sua Roma contro il Verona nella giornata di ieri, un 2-0 che ha proiettato i giallorossi nelle parti altissime della classifica. La sua Roma ha sì sofferto in difesa, con la traversa colpita da Orban e il gol annullato a tempo praticamente scaduto, ma è riuscita a portare a casa un altro clean sheet: in campionato sono 4 partite su 5 senza aver subito gol. Di fatto l'unica rete incassata dalla Roma è quella nella sconfitta per 1-0 col Torino, numeri che portano Mancini e compagni ad essere la miglior retroguardia della Serie A.

Allargando il ragionamento però si nota come a livello europeo, considerando solo i principali 5 campionati del continente, la Roma sia prima in senso assoluto in questa speciale classifica. In Inghilterra Arsenal e Crystal Palace hanno incassato 3 gol a testa, meglio di chiunque altro in Premier League nelle 6 partite giocate. In Spagna guidano questa classifica Barcellona e Villarreal con 5 gol subiti in 7 partite. In Francia c'è l'Olympique Lione come squadra meno battuta, 3 gol in 6 partite, mentre in Germania sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund le squadre con meno gol subiti nelle 5 partite giocate.