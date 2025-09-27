Sulemana gela lo Stadium: Atalanta avanti 1-0 sulla Juve all'intervallo

vedi letture

Clamoroso all’Allianz Stadium: l’Atalanta chiude il primo tempo contro la Juventus in vantaggio 1-0 grazie a una prodezza di Kamaldeen Sulemana. L’attaccante ghanese approfitta di un errore in appoggio di Adzic al primo minuto di recupero, si infila tra le maglie bianconere e fulmina Szczesny con un sinistro preciso, gelando la Juventus.

Eppure erano stati i bianconeri a costruire le occasioni migliori: palo di Kalulu dopo appena due minuti e tentativo di Adzic al 16’ respinto da Carnesecchi. La squadra di Allegri domina nel possesso e nei calci d’angolo (9-3), ma fatica a concretizzare. Yildiz prova a inventare, mentre la difesa bergamasca resta compatta e riparte con efficacia sulle corsie esterne.