Tutto sul Como: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Como di Cesc Fabregas è la squadra che ha investito di più sul mercato, dopo aver resistito all'Inter per il proprio allenatore, e di conseguenza presenta il pieno di novità e possibili sorprese. 4-2-3-1 con Butez tra i pali, Vojvoda e Valle terzini con Goldaniga e Kempf a completare la linea difensiva (ma qualcosa il club sta provando a fare anche in questo reparto, non solo il portiere). In mediana doppio ballottaggio Baturina-Da Cunha e Perrone-Caqueret, sulla trequarti oltre Nico Paz e Diao si giocheranno il posto Addai e Kuhn. Da non dimenticare il talento Jesus Rodriguez che vorrà incidere subito. In attacco Morata potrebbe avere inevitabilmente molto più spazio di Douvikas. Con Fabregas, però, le rotazioni non sono mai mancate ed in ottica fantacalcio bisogna tenerne conto.

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Baturina, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

CALCI PIAZZATI - Rigori: Nico Paz, Morata; Punizioni: Nico Paz, Baturina; Calci d’angolo: Baturina, Caqueret

Acquisti: Jesus Rodriguez, Kuhn, Baturina, Addai, Morata, Perrone, Valle, Van Der Brempt, Ramon, Felipe Jack; Cessioni: Strefezza, Bellemo, Ioannou, Fadera, Ghidotti, Curto, Audero, Mazzitelli