Tutto sulla Fiorentina: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

vedi letture

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. La Fiorentina di Stefano Pioli potrebbe presentarsi in campionato con il 3-4-1-2 visto durante il ritiro di preparazione estiva. In porta ovviamente De Gea, in difesa Comuzzo (ma le sirene di mercato non si spengono mai per lui), Ranieri e probabilmente uno tra Pongracic e Pablo Marì. Sugli esterni nessun dubbio, spazio a Gosens e Dodo, mentre al centro è sfida aperta tra Sohm, Fagioli e Mandragora che attende novità sul rinnovo. Tridente d'attacco composto da Gudmundsson alle spalle di Kean e Dzeko, provati più volte in amichevole. Per questo sistema però servono nuove alternative davanti e quindi non si esclude l'impiego soltanto di Kean, almeno in questa fase.

FIORENTINA (3-4-1-2) probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli

CALCI PIAZZATI - Rigori: Gudmundsson, Kean; Punizioni: Gudmundsson, Mandragora; Calci d’angolo: Dodo, Fagioli

Acquisti: Sohm, Fazzini, Dzeko, Viti, Fagioli, Gudmundsson, Gosens; Cessioni: Nico Gonzalez, Kayode, Amrabat, Nzola, Sottil, Moreno, Biraghi, Terracciano, Pierozzi, Christensen