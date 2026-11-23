Varela incontenibile! Doppietta e gol di tacco: il Monza batte 3-0 la Fiorentina
Il Monza travolge la Fiorentina nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, imponendosi per 3-0 grazie a una doppietta del solito Gustavo Varela e alla rete di Robinson. Protagonista assoluto l'attaccante portoghese, ormai obiettivo di mercato di tante squadre tra cui il Napoli, che sale a 11 gol in campionato confermandosi uno dei giocatori più decisivi di questo avvio di stagione. Dopo quattro partite senza vittorie, il Monza ritrova il successo con una prestazione convincente davanti al proprio pubblico.
Varela incontenibile! Altra doppietta e sale a 11 gol: il Monza batte 3-0 la Fiorentina
La squadra brianzola sblocca il risultato nel finale di primo tempo, quando Varela trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa il Monza chiude rapidamente i conti: al 51' arriva il raddoppio dello stesso Varela con uno stupendo gol di tacco, mentre appena otto minuti più tardi Jay Robinson firma il definitivo 3-0. Una serata da dimenticare per la Fiorentina, incapace di trovare la via del gol e costretta a incassare una pesante sconfitta.
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