Ufficiale
Monza-Fiorentina, formazioni ufficiali: Varela sfida Pellegrino, out Folorunsho
TuttoNapoli.net
Monza-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Varela e Pellegrino guidano gli attacchi. Assenti Michael Folorunsho e Cyril Ngonge, in prestito dal Napoli
Il Monza ospita la Fiorentina nel posticipo della 12ª giornata di Serie A. I brianzoli si affidano a Gustavo Varela in attacco - obiettivo di mercato di diversi top club, tra cui il Napoli - mentre i viola rispondono con Mateo Pellegrino. Da segnalare, tra le fila dei padroni di casa, le assenze di Michael Folorunsho e Cyril Ngonge, entrambi arrivati in prestito dal Napoli. Di seguito le scelte di Ivan Juric e Paolo Vanoli.
Le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina; Robinson, Varela. Allenatore: Ivan Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne di Arturo Minervini
Le più lette
3 L'editoriale di Chiariello: "Vittoria di Pirro, le rivali volano! Sassuolo più importante del City”
Prossima partita
24 nov 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
LiveAllegri in conferenza: "Partita meravigliosa, ma perdere non cambia nulla! Su De Bruyne e il mercato..."
LiveDe Bruyne in conferenza: “A me piace giocare a calcio, non solo lanci o duelli! Ruolo? Dove creo pericoli. Sul futuro…”
LiveMan City, Maresca: “Parole Allegri? In Italia si piange. Il Napoli attende, ma è forte con top come KDB, Hojlund, Scott!”
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Umili a mettersi alla pari del Torino! Lang decisivo. Su Vergara..."
Fabio TarantinoPodcastCentro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..."
Pierpaolo MatroneUfficialeAltro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
Antonio NotoTuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com