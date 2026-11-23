Juventus, infortunio per un titolare: l'esito degli esami e i tempi di recupero
La Juventus deve fare i conti con un nuovo problema fisico. Kerim Alajbegovic, uscito malconcio dalla sfida contro il Venezia, si è sottoposto questa mattina agli accertamenti strumentali presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra, che costringerà l'esterno bosniaco a saltare per precauzione la partita di Europa League contro l'Omonia, in programma giovedì. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.
Juventus, Alajbegovic punta al Como: le ultime su Kalulu e Nico Gonzalez
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, lo staff medico bianconero proverà a recuperare Alajbegovic per la trasferta contro il Como, in programma domenica sera allo stadio Sinigaglia. Non verranno comunque corsi rischi, considerando anche le alternative a disposizione, con Boga e Kolo Muani utilizzabili nella stessa posizione. Intanto prosegue il lavoro differenziato di Pierre Kalulu e Nico Gonzalez, entrambi impegnati nei rispettivi percorsi di recupero per tornare a disposizione il prima possibile.
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