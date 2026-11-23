Ufficiale Atalanta, tegola Carnesecchi: infortunio grave e operazione, salta anche il Napoli

Brutte notizie per l'Atalanta: Marco Carnesecchi dovrà operarsi al ginocchio sinistro. Il portiere nerazzurro sarà assente anche contro il Napoli.

Brutta tegola per l'Atalanta, che perde Marco Carnesecchi per infortunio. Il portiere nerazzurro, costretto a fermarsi durante il riscaldamento della sfida contro l'Inter, si è sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Un problema che richiederà un intervento chirurgico e costringerà l'estremo difensore a uno stop di diverse settimane. Carnesecchi, dunque, sarà costretto a saltare anche la prossima sfida contro il Napoli.

Atalanta, Carnesecchi sarà operato: i tempi di recupero

Il portiere si sottoporrà domani a un intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione meniscale. Soltanto dopo l'operazione sarà possibile stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per il recupero. Le prime stime indicano uno stop di circa un mese, anche se tutto dipenderà dall'esito dell'intervento e dal successivo percorso riabilitativo. Una perdita importante per l'Atalanta, che dovrà fare a meno del proprio portiere titolare anche in occasione dell'impegno contro gli azzurri.