Juventus e Milan sognano il colpaccio: Bruno Fernandes lascerà il Man United

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Oggi alle 17:10 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il futuro di Bruno Fernandes al Manchester United è in bilico. Il portoghese non ha ancora rinnovato e Milan e Juventus seguono la situazione.