Juventus e Milan sognano il colpaccio: Bruno Fernandes lascerà il Man United
TuttoNapoli.net
Il futuro di Bruno Fernandes al Manchester United è in bilico. Il portoghese non ha ancora rinnovato e Milan e Juventus seguono la situazione.
Il futuro di Bruno Fernandes potrebbe essere lontano dal Manchester United. Il centrocampista portoghese, arrivato a Old Trafford nel gennaio 2020, ha il contratto in scadenza al termine della stagione e non ha ancora deciso se prolungare la propria avventura con i Red Devils. Le sue recenti dichiarazioni hanno alimentato le indiscrezioni su un possibile addio: “Il club mi ha offerto il rinnovo ma ho deciso di aspettare e mettere tutto in stand-by, si pensa al campo”. Una situazione che sta attirando l'attenzione di diversi club europei.
Bruno Fernandes, Milan e Juventus alla finestra per giugnoCome riferisce Tuttomercatoweb.com, Milan e Juventus stanno monitorando con interesse l'evoluzione della vicenda, valutando un possibile assalto nella prossima estate. Fernandes ha ribadito di aver sempre scelto di restare allo United, nonostante offerte economicamente più vantaggiose: “Se lo United non mi vorrà più, me ne andrò subito senza aspettare la fine del contratto. Non creerò mai problemi”. Per entrambe le società italiane, tuttavia, un'eventuale operazione appare più concreta in vista di giugno che durante il mercato invernale.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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