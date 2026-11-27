Venezia-Bologna, pareggio a reti bianche: è solo il terzo 0-0 di questa Serie A
Si apre con un pareggio a reti bianche la tredicesima giornata di Serie A. Al Penzo, Venezia e Bologna non vanno oltre lo 0-0, risultato piuttosto raro in questo campionato: si tratta infatti del terzo match senza gol della stagione, dopo Como-Roma e Parma-Udinese. Nel primo tempo i lagunari si vedono annullare una rete di Halhal per fuorigioco, mentre nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. La squadra di Davide Nicola conquista così il primo pari stagionale, ma resta penultimo con 7 punti. I felsinei di Raffaele Palladino, invece, salgono a quota 19, portandosi momentaneamente all'ottavo posto davanti al Napoli.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Venezia-Bologna
1 - Lazio 32 punti in 12 partite
2 - Roma 30 punti in 12 partite
3 - Inter 29 punti in 12 partite
4 - Milan 27 punti in 12 partite
5 - Como 26 punti in 12 partite
6 - Juventus 21 punti in 12 partite
7 - Frosinone 20 punti in 12 partite
8 - Bologna 19 punti in 13 partite
9 - Napoli 18 punti in 12 partite
10 - Genoa 16 punti in 12 partite
11 - Cagliari 16 punti in 12 partite
12 - Atalanta 15 punti in 12 partite
13 - Torino 14 punti in 12 partite
14 - Monza 10 punti in 12 partite
15 - Lecce 10 punti in 12 partite
16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite
17 - Parma 8 punti in 12 partite
18 - Sassuolo 8 punti in 12 partite
19 - Venezia 7 punti in 13 partite
20 - Udinese 6 punti in 12 partite
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