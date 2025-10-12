Zidane spiazza i tifosi della Juve: "Io allenatore? No, ho un altro desiderio"

Anche Zinedine Zidane era presente al Festival dello Sport. Tra i temi trattati, l'ex allenatore del Real Madrid ha anche parlato della possibilità di tornare quanto prima in panchina. "Un giorno tornerò a fare l’allenatore, lo so, ma ora c’è questa vita”. Gli juventini in platea lo reclamano come allenatore. “Non è successo, sono state fatte delle altre scelte. La Juve ce l’ho nel cuore, mi ha dato tanto. In futuro non so. La mia sensazione è poter fare qualcosa con la Nazionale, questo è ciò che vorrei fare un giorno”.