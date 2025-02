Le probabili formazioni di Lazio-Napoli: Conte verso il cambio modulo

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 25ª giornata di Serie A contro la Lazio di Marco Baroni. Gli azzurri sono reduci da due pareggi contro Roma e Udinese, dunque l'Inter è adesso a -1 e bisognerà difendere il primato in classifica. Non aiutano di certo le notizie dall'infermeria: dopo Olivera e Spinazzola si è fermato pure Neres, emergenza totale sulla corsia sinistra. Dall'altro lato, i biancocelesti stanno conducendo un'ottima stagione: con il nuovo tecnico sono al quarto posto in Serie A e già qualificati agli ottavi di Europa League. Reduce inoltre da due vittorie di fila, la squadra di Baroni è un avversario durissimo che ha già sconfitto il Napoli due volte in questa stagione: ora, all'Olimpico, c'è il dovere di rispondere.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve ridisegnare la formazione a causa degli stop di Olivera, Spinazzola e soprattutto Neres. Il tecnico sembra orientato a cambiare modulo: si va verso il 3-5-2. In porta Meret, linea difensiva composta da Rrahmani e Buongiorno ai lati con al centro Juan Jesus. A centrocampo sulle corsie Di Lorenzo a destra e Politano reinventato sulla sinistra, in mezzo confermati Anguissa-Lobotka-McTominay. Si riflette sul partner d'attacco di Lukaku: salgono le quotazioni di Raspadori, ma ci sono anche le alternative Ngonge e Simeone. Da scartare l'opzione Okafor: non è in condizione per giocare dal 1'.

Le ultime sulla Lazio

Marco Baroni deve fare i conti con le assenze di Patric, Hysaj e Vecino, mentre spera di recuperare Dia ma filtra pessimismo. Nel 4-2-3-1 sarà Provedel a difendere i pali, in retroguardia la coppia Gila-Romagnoli con Marusic e Tavares sulle corsie laterali. In cabina di regia agirà Rovella coadiuvato da Guendouzi. Batteria di trequartisti composta da Isaksen e Zaccagni larghi, in mezzo Pedro più di Dele-Bashiru; il centravanti è Castellanos.

Stadio Olimpico (Roma), sabato 15 febbraio ore 18:00

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Ballottaggi: Pedro-Dele Bashiru 60-40%

Indisponibili: Patric, Hysaj, Vecino, Dia

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Juan Jesus-Mazzocchi 60-40%, Raspadori-Ngonge-Simeone 50-30-20%

Indisponibili: Olivera, Spinazzola, David Neres

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net