Tuttonapoli De Bruyne-Hojlund show, ma anche tre infortuni: tutti i numeri dei 10 nazionali

Terminata la sosta delle Nazionali: tutti i numeri dei giocatori del Napoli tra minuti, gol, assist e infortuni.

Si chiude una lunghissima sosta per le Nazionali e Massimiliano Allegri può finalmente riabbracciare i giocatori del Napoli impegnati in giro per il mondo. Il bilancio è però a due facce: da una parte le prestazioni e i gol di Hojlund e De Bruyne, i tanti minuti accumulati da Lobotka e Gilmour e la crescita di Antonio Vergara con l'Italia; dall'altra gli infortuni proprio di Vergara, Favasuli e Olivera, che complicano ulteriormente i piani del tecnico alla vigilia del ritorno in campo contro il Frosinone. Complessivamente sono stati nove gli azzurri coinvolti negli impegni indicati tra Nations League, qualificazioni all'Europeo Under 21 e amichevoli internazionali. Napoli Magazine

Napoli, tutti i numeri dei nazionali: minuti, gol, assist e infortuni

Giovanni Di Lorenzo – Italia: 153 minuti, 0 gol, 0 assist. Il capitano del Napoli ha giocato tutti i 90 minuti nella sconfitta per 2-0 contro il Belgio, è entrato nel finale della vittoria per 4-1 in Turchia, è rimasto in panchina contro la Francia e ha disputato 54 minuti nel 3-1 conclusivo contro i turchi. Una sosta con un minutaggio quindi abbastanza controllato per il terzino azzurro.

Antonio Vergara – Italia: 112 minuti, 0 gol, 0 assist, un infortunio. È stata la sosta della consacrazione in Nazionale, ma anche quella terminata nel peggiore dei modi. Dopo la tribuna contro il Belgio e la panchina in Turchia, Vergara ha debuttato contro la Francia entrando al 62', disputando 29 minuti. Mancini lo ha poi schierato titolare contro la Turchia: 83 minuti prima dell'uscita per il problema al polpaccio. Gli esami hanno successivamente evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, costringendolo a iniziare l'iter riabilitativo.

Costantino Favasuli – Italia Under 21: 45 minuti, 0 gol, 0 assist, un infortunio. La sua sosta è durata appena un tempo. Titolare contro l'Armenia, ha giocato i primi 45 minuti prima di lasciare il campo. Il problema muscolare accusato durante la gara si è rivelato serio: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Ha così lasciato il ritiro dell'Under 21 saltando la successiva partita contro la Polonia e tornando a Napoli per iniziare la riabilitazione.

Kevin De Bruyne – Belgio: 200 minuti, 2 gol e 1 assist. Tra i grandi protagonisti della sosta. KDB ha giocato 57 minuti contro l'Italia servendo un assist, 62 contro la Francia e 81 contro la Turchia, partita nella quale ha realizzato una doppietta. Ha invece saltato Francia-Belgio per squalifica dopo i cartellini rimediati nelle precedenti gare. Un rendimento particolarmente significativo per il Napoli: tre presenze, tre partecipazioni dirette a un gol e una media di una rete ogni 100 minuti.

Billy Gilmour – Scozia: 325 minuti, 0 gol e 1 assist. Quattro presenze e tre gare quasi complete per lo scozzese: 90 minuti contro la Slovenia, 58 contro la Svizzera, 87 nella vittoria sulla Macedonia del Nord e altri 90 nel ritorno contro la Slovenia. Proprio contro la Macedonia è arrivato anche un assist. È stato uno dei giocatori del Napoli maggiormente utilizzati durante la sosta.

Stanislav Lobotka – Slovacchia: 360 minuti, 0 gol e 0 assist. Nessuno sconto per il regista: quattro partite su quattro disputate integralmente. Novanta minuti contro Moldova, Kazakhstan, Isole Fær Øer e ancora Moldova. Lobotka è dunque il giocatore del Napoli che rientra dalla Nazionale con il minutaggio più elevato: 360 minuti in undici giorni, senza gol né assist ma sempre al centro del gioco slovacco. UEFA.com

Hojlund – Danimarca: 338 minuti, 3 gol e 0 assist. È probabilmente l'azzurro che torna dalla sosta con le indicazioni offensive migliori. Il centravanti ha giocato 81 minuti contro la Norvegia segnando un gol, 86 contro il Galles, tutti i 90 contro il Portogallo trovando nuovamente la rete e 81 nel secondo confronto con il Galles, trasformando il rigore decisivo per l'1-0. Il risultato è un bottino di tre gol in quattro partite, uno ogni 113 minuti circa.

Noa Lang – Olanda: 102 minuti, 0 gol e 0 assist. L'esterno è rimasto in panchina nelle prime due gare contro Germania e Serbia, per poi trovare spazio nella seconda parte della sosta. Ha giocato 45 minuti contro la Grecia, contribuendo alla reazione olandese nella ripresa, e 57 minuti da titolare nella vittoria per 2-1 contro la Serbia. Nessun gol o assist, ma un minutaggio in crescita nel corso del raduno.

Vanja Milinkovic-Savic – Serbia: 270 minuti. Tre partite complete sulle quattro disputate dalla Serbia. Il portiere del Napoli ha giocato 90 minuti contro la Grecia, 90 nella prima sfida contro l'Olanda ed altri 90 nel ritorno con gli Oranje. È rimasto invece in panchina nella sconfitta contro la Germania. Complessivamente ha incassato sei reti nelle tre presenze, effettuando però numerosi interventi: 7 parate contro la Grecia, 6 contro l'Olanda nella prima sfida e 4 nel secondo confronto.

Mathias Olivera – Uruguay: 180 minuti, 0 gol, 0 assist, un infortunio. Il difensore ha disputato integralmente le prime due amichevoli della tournée asiatica: 90 minuti nella sconfitta per 3-1 contro il Giappone e 90 nella vittoria per 4-1 sulla Corea del Sud. Non ha invece disputato la successiva gara contro l'India: il suo ultimo incontro con l'Uruguay resta quello del 28 settembre. Anche Olivera è rientrato dalla sosta con un problema muscolare, aggiungendosi alla lista degli indisponibili di Allegri.

Hojlund e De Bruyne trascinatori, Lobotka spremuto: ma Allegri perde tre giocatori

Il dato più incoraggiante riguarda inevitabilmente Hojlund e De Bruyne. Il danese ha segnato tre reti in 338 minuti e ha trovato il gol in tre delle quattro partite disputate, mentre il belga ha chiuso con due reti e un assist in appena 200 minuti. Sono segnali importanti soprattutto considerando le difficoltà offensive mostrate dal Napoli nell'ultimo periodo. Anche Gilmour torna con un assist e tanto minutaggio nelle gambe, mentre Lobotka rappresenta il caso opposto dal punto di vista della gestione delle energie: 360 minuti su 360, quattro gare intere in undici giorni.

Il prezzo pagato dal Napoli alla sosta resta però pesante. Tre giocatori sono rientrati con problemi fisici: Favasuli con una lesione di secondo grado al retto femorale destro, Vergara con una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro e Olivera con un problema muscolare. Particolarmente amaro il caso di Vergara, passato in pochi giorni dall'esordio contro la Francia alla prima partita da titolare con l'Italia, prima dell'infortunio nel finale contro la Turchia. Allegri ritrova quindi alcuni uomini galvanizzati dalle Nazionali, ma perde altre pedine proprio alla vigilia di un calendario che vedrà gli azzurri impegnati a ritmi serrati tra campionato e Champions League.