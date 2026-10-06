EuroCup, Napoli Basket oggi trasferta in Montenegro: azzurri a caccia del bis

Napoli Basketball sfida il Buducnost a Podgorica nella seconda giornata di EuroCup dopo la vittoria all’esordio.

Torna in campo in EuroCup il Napoli Basket, impegnato oggi nella seconda giornata del Gruppo C. Gli azzurri affronteranno in trasferta il Buducnost Podgorica allo Sportski Centar Moraca, con palla a due fissata alle ore 19.00. Dopo l’ottima partenza sia in Serie A che in Europa, la formazione allenata da Jasmin Repesa è attesa da un test particolarmente impegnativo contro una delle squadre più accreditate della competizione.

Buducnost-Napoli Basketball, entrambe a punteggio pieno dopo la prima giornata

Le due formazioni arrivano all'appuntamento dopo aver conquistato la vittoria all'esordio europeo. Il Napoli Basketball ha superato il Bourg-en-Bresse, mentre il Buducnost ha mandato un segnale importante imponendosi nettamente per 99-75 sul campo dello Slask Wroclaw, che sarà proprio il prossimo avversario europeo degli azzurri. La squadra allenata da Andrej Zakelj ha confermato il buon momento anche nell’ultimo turno di ABA League, vincendo in Slovenia per 77-72 contro il Krka Novo Mesto. Per Napoli si prospetta dunque un banco di prova di livello superiore, utile anche per misurare le proprie ambizioni nel girone dopo il convincente debutto.