Ultim'ora EuroCup, Napoli Basket show in Montenegro! 4 vittorie su 4 in stagione

Il Napoli Basket conquista il quarto successo consecutivo della stagione tra campionato ed EuroCup. I partenopei superano in trasferta il Buducnost.

Quattro su quattro. Il Napoli Basket non si ferma e inaugura nel migliore dei modi anche il cammino europeo lontano da casa, superando il Buducnost Podgorica con un netto 75-93 nella seconda giornata di EuroCup 2026-2027. I partenopei, reduci da tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa, confermano così il loro straordinario avvio di stagione. Dopo un primo quarto equilibrato, Napoli cambia marcia nel secondo periodo e costruisce il vantaggio decisivo, sfruttando soprattutto una serata particolarmente efficace dall'arco, con il 50% di realizzazione da tre punti.

Napoli Basket, vittoria in Montenegro: Seljaas trascina gli azzurri

Il Buducnost arrivava all'appuntamento dopo aver inaugurato la propria EuroCup con una larga vittoria per 99-75 contro lo Slask Wroclaw, ma nulla ha potuto contro la prestazione della squadra di coach Milicic. Napoli prende progressivamente il controllo della partita e nella ripresa gestisce il margine senza concedere possibilità di rimonta ai montenegrini. Protagonista assoluto è Zac Seljaas, miglior realizzatore dell'incontro con 23 punti, fondamentali per accompagnare il Napoli Basket al quarto successo consecutivo della stagione.