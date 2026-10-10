Napoli Basket cerca la cinquina a Cantù, il ds Cavaliere: "Tutto questo grazie a due valori"

Napoli Basket, domani la trasferta a Cantù. Il direttore sportivo Francesco Cavaliere: "Lavoriamo con umiltà e determinazione"

Terza giornata di campionato per il Napoli Basketball che affronta domani in trasferta l’Acqua San Bernardo Cantù. La gara si disputerà al PalaDesio di Desio con inizio fissato alle ore 17:00. La formazione di Coach Repesa, prima in classica dopo le vittorie in casa della Maxima Roma e con Reggio Emilia all’Alcott Arena, è attesa dalla dura sfida contro Cantù, reduce invece dalla sconfitta di misura proprio al PalaDesio con Udine, al supplementare. La squadra di Coach Vitucci può contare su un roster di talento, con giocatori con esperienza nel campionato italiano. Savion Flagg, esterno di Cantù, è l’ex della gara, avendo giocato a Napoli la scorsa stagione. Dirigeranno l’incontro Edoardo Gonella, Alessandro Perciavalle, Daniele Valleriani.

Dichiarazione Francesco Cavaliere, Direttore Sportivo Napoli Basketball

“Ci approcciamo alla gara di Cantù con grande umiltà e determinazione, consapevoli che giocheremo contro una buona squadra composta da tanti giocatori di talento e d’esperienza di questo campionato, guidata da un allenatore tra i più esperti e migliori del campionato. Siamo ritornati dalla trasferta di Podgorica con umiltà ed entusiasmo, valori che ci hanno permesso di prepararci al meglio a questo incontro in cui siamo consapevoli delle tante insidie che questa gara può presentare giocando in un palazzetto con un pubblico tra i migliori d’Italia, sarà importante essere resilienti e giocare avendo concentrazione in tutti e 40 minuti attuando il nostro game plan ed andando a limitare i loro punti di forza. Vorrei esprimere un ringraziamento ed un abbraccio da parte di tutti noi ai tifosi che ci hanno seguito a Podgorica e tanta solidarietà ed affetto per essere stati vittima di uno spiacevole episodio nel post gara.”