Napoli Basket inarrestabile! Sbancata anche Cantù: parziale devastante di 22-0 e primato

Sommario SEO: Napoli Basketball batte Cantù 99-80 con un 22-0 decisivo e resta a punteggio pieno.

Terza vittoria consecutiva per Napoli Basket in campionato e quinta su 5 gare, considerando anche l'EuroCap. La squadra di Repesa espugna il campo dell'Acqua S.Bernardo Cantù con un netto 99-80 e resta in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 punti in tre partite. Gli azzurri conducono sin dal primo quarto, ma devono attendere l'ultima frazione per piegare definitivamente la resistenza dei brianzoli. Dopo tre periodi equilibrati, chiusi sul 61-66, Cantù riesce infatti a riportarsi fino al 67-68. A quel punto cambia completamente la partita: Napoli piazza uno straordinario parziale di 22-0, scappa via e mette al sicuro i due punti.

Napoli Basketball, Cantù travolta nell'ultimo quarto: decisivo il 22-0

La gara era iniziata all'insegna dell'equilibrio, con Cantù trascinata dall'ex Flagg e Napoli capace di rispondere con Ramsey, Spissu, White e Petrucelli. Gli azzurri hanno chiuso avanti 20-19 il primo periodo e sono andati all'intervallo sul 49-41, senza però riuscire a scrollarsi di dosso la formazione di Vitucci. Nell'ultimo quarto le triple di Seljaas e Brown hanno preceduto l'allungo decisivo: dal 67-68 è iniziato il monologo partenopeo che ha portato fino al +23 con il 22-0 di parziale. Napoli chiude sul 99-80, tirando con il 36% da tre contro il 29% di Cantù, e conferma il suo avvio perfetto in campionato. I brianzoli, invece, restano ancora alla ricerca della prima vittoria.