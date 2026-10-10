Napoli Basket sogna l'Europa dei grandi, Rizzetta: "Siamo vicini all'Eurolega"

Partenza perfetta per il Napoli Basket tra Serie A ed EuroCup. Domani la trasferta di Cantù, mentre Rizzetta rilancia le ambizioni europee del club.

Il Napoli Basket viaggia a punteggio pieno: quattro vittorie nelle prime quattro gare ufficiali, due in campionato e due in EuroCup. Domani alle 17 la squadra di Jasmin Repesa sarà impegnata sul campo di Cantù per provare ad allungare la serie positiva. Il tecnico potrebbe recuperare per la prima volta Jahmi'us Ramsey, ormai vicino al rientro, mentre per Leo Totè bisognerà probabilmente aspettare la sfida casalinga contro Milano del 18 ottobre. Il presidente Matt Rizzetta non nasconde le ambizioni: "Siamo in linea con quanto previsto. Dopo un anno di ambientamento abbiamo grandi ambizioni. Vogliamo dimostrare a tutta Europa che Napoli non ha niente da invidiare a nessuno".

Rizzetta sull'Eurolega: "Siamo a buonissimo punto"

Il presidente guarda anche al progetto Eurolega 2029: "Siamo a buonissimo punto, penso che presto arriverà l'approvazione". Più prudente Repesa, che invita a non farsi trascinare dall'entusiasmo: "Siamo una squadra nuova e dobbiamo capire fino in fondo il nostro valore". L'obiettivo immediato resta consolidare l'identità del gruppo: "In questa fase conta trovare la giusta alchimia, affrontando una partita alla volta".