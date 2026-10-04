Napoli Basket, Repesa dopo la terza vittoria di fila: “Decisiva la panchina”

Napoli Basketball supera Reggio Emilia 99-93 all’Alcott Arena. Repesa esalta la panchina e avverte sull’approccio.

Il Napoli Basket non si ferma e conquista un’altra vittoria, superando l’UnaHotels Reggio Emilia per 99-93 al termine di una sfida combattutissima all’Alcott Arena. Gli azzurri riescono a imporsi nonostante un avvio complicato, trovando la reazione nel corso del secondo quarto e sfruttando anche il contributo della panchina. Al termine della gara coach Jasmin Repesa ha sottolineato proprio le difficoltà legate agli impegni ravvicinati e la capacità della squadra di restare dentro la partita.

Repesa dopo Napoli-Reggio Emilia: “La panchina è stata uno dei motivi del successo”

Coach Repesa ha analizzato così la partita in conferenza stampa: “Mi aspettavo una partita del genere per diverse ragioni. Giocare ogni tre giorni è sicuramente diverso dal giocare una partita a settimana. Loro hanno avuto più tempo ed energie per preparare la partita. Era importante iniziare bene, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo subito 40 punti nei primi 14 minuti e 11 rimbalzi offensivi nel primo tempo. Essere in vantaggio all’intervallo è stato davvero incredibile. Negli ultimi cinque minuti del secondo quarto siamo riusciti a difendere bene e a trovare il nostro ritmo. Tutti avevano problemi di falli, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Abbiamo utilizzato molto la panchina, e questo è stato uno dei motivi del nostro successo. È stata una partita importante e voglio congratularmi con la squadra per la vittoria. Spero che il nostro approccio alla partita possa servirci da lezione in vista delle prossime partite”.