Napoli Basket, Faggian: "Repesa mi dà serenità. Ramsey è la star di questa squadra"

Leonardo Faggian racconta la fiducia ricevuta da Repesa e presenta la trasferta di Cantù. L'ala azzurra aspetta anche il ritorno di Ramsey.

Leonardo Faggian, ala del Napoli Basketball, è intervenuto a “Speak&Roll”, trasmissione di Radio Capri, soffermandosi sul positivo avvio di stagione degli azzurri e sul rapporto con coach Jasmin Repesa. "La parte mentale data dal coach mi aiuta tantissimo, mi dice sempre che posso permettermi di sbagliare, mette molta più serenità e si nota. Non è la qualità tecnica che si cambia, ma quella mentale; non voglio sprecare questa iniezione di fiducia, specialmente in un team come questo". Faggian aspetta anche Jahmi'us Ramsey: "Jamhi'us è la star di questa squadra e più si sta assieme e più si avranno dei risultati buoni. A livello di squadra siamo disposti tutti a sacrificarci per il prossimo".

Faggian avverte il Napoli: "A Cantù atteggiamento fondamentale"

Domenica alle 17 gli azzurri saranno impegnati sul parquet di Cantù, prima della successiva trasferta europea in Polonia. Faggian non si fida degli avversari: "Sono una squadra con esperienza molto più della nostra, il palazzetto a Cantù è sempre pieno e l'atteggiamento sarà fondamentale, soprattutto dopo le due sconfitte iniziali dei nostri avversari". Sulle proprie ambizioni, invece, il classe 2004 guarda prima di tutto alla squadra: "Voglio fare un'annata da ricordare con questa squadra poi penserò al resto".