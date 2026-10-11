Napoli Basket, tegola Jakimovski: lesione muscolare per il macedone

Napoli Basketball imbattuto dopo tre giornate: Ramsey protagonista, preoccupa l'infortunio di Jakimovski.

Il Napoli Basket conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e conferma il suo avvio perfetto. Gli azzurri di coach Repesa superano in trasferta Cantù con il punteggio di 99-80, salendo a quota sei punti e mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno. Protagonista della serata Ramsey, che festeggia il suo esordio con una prestazione da 19 punti, risultando il miglior realizzatore della formazione partenopea. In doppia cifra anche Dowtin Jr., White, Brown e Seljaas, a conferma di una prova collettiva convincente.

Infortunio Jakimovski: lesione addominale e tempi di recupero da valutare

La vittoria contro Cantù arriva però in una serata segnata anche dall'assenza di Andrej Jakimovski, fermato da un problema fisico di una certa rilevanza. Gli accertamenti strumentali hanno infatti evidenziato una lesione completa del muscolo obliquo interno dell'addome destro, con distacco dalla sua inserzione sull'undicesima costola. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo predisposto dallo staff medico del Napoli Basket. Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il rientro, che saranno stabiliti in base all'evoluzione clinica e alla risposta alle cure.