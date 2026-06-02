Murales Maradona, una donna prega: pochi mesi dopo nasce suo figlio Diego

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Murale di Maradona, una coccarda azzurra celebra la nascita del piccolo Diego.

Una nuova e toccante testimonianza di affetto è comparsa ai piedi del celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Tra le migliaia di ricordi lasciati negli anni da tifosi e visitatori provenienti da ogni parte del mondo, è stata collocata una coccarda azzurra che racconta una storia particolarmente emozionante, legata alla nascita di un bambino chiamato Diego.

Una coccarda azzurra simbolo di speranza e gratitudine

Secondo il racconto diffuso attorno al murale, la coccarda rappresenta un gesto di riconoscenza da parte di una madre che avrebbe pregato davanti all'immagine del campione argentino in un momento particolarmente delicato della sua vita. La nascita del piccolo Diego è stata così celebrata con questo simbolo, diventato la prima "coccarda azzurra" esposta nel luogo che negli anni si è trasformato in una sorta di santuario laico dedicato al Pibe de Oro. Il murale, situato nei Quartieri Spagnoli, continua a essere meta di pellegrinaggi e manifestazioni di affetto che vanno ben oltre il calcio. Lettere, fotografie, sciarpe e messaggi raccontano ogni giorno il legame profondo tra Napoli e Maradona, una figura che per molti rappresenta ancora oggi un simbolo di riscatto, speranza e appartenenza.

Silvana Perno, guida turistica di Napoli, durante uno dei suoi tour ai Quartieri ha raccolto la testimonianza di una donna arrivata in città un anno fa per confessare a Diego il suo desiderio di maternità: "Clara non era una tifosa del Napoli, ma una donna che desiderava diventare madre. Davanti al murales del Pibe de Oro si fermò in silenzio e pronunciò una preghiera semplice e sincera: "Diego, tu che stai nella luce, io desidero tanto un bambino. Se mi aiuterai ad avere questa grazia e sarà un maschio, lo chiamerò proprio come te." Oggi quel desiderio è diventato realtà. Il bambino è nato e porta il nome di Diego".