Tottenham, De Zerbi vuole Osimhen! Il Gala fa muro, Napoli spettatore interessato: il motivo

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Il Tottenham punta Osimhen: il Galatasaray chiede 75 milioni, gli Spurs ne offrono 65.

Victor Osimhen torna al centro delle indiscrezioni di mercato internazionali. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Tottenham avrebbe individuato l'attaccante nigeriano come il rinforzo ideale per il reparto offensivo di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano considera l'ex Napoli il profilo perfetto per aumentare il peso offensivo della squadra, ma convincere il Galatasaray non sarà semplice.

Il Galatasaray chiede 75 milioni, il Tottenham si ferma a 65

Secondo il portale inglese, il Galatasaray valuta Osimhen un elemento centrale del proprio progetto tecnico e sarebbe disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta da 75 milioni di euro. Il Tottenham, invece, starebbe preparando una proposta da 65 milioni, cifra che al momento non soddisfa il club turco. La distanza tra domanda e offerta è quindi di 10 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Osimhen, che potrebbe guardare con interesse a un ritorno in uno dei principali campionati europei dopo la stagione in Turchia, chiusa con 22 gol in 33 presenze. Nel caso che l'operazione andasse in porto, a sorridere sarebbero anche le casse del Napoli. Infatti al momento della cessione al Galatasaray, è stata pattuita una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita del giocatore.