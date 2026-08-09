Emergenza difesa: l'infortunio di Marianucci cambia i piani di Obaretin
L'infortunio di Luca Marianucci rischia di modificare anche alcune strategie di mercato del Napoli. Il difensore si è fatto male all'82' dell'amichevole pareggiata 1-1 contro il Celta Vigo, dopo un contrasto che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Garofalo, mentre anche il presidente Aurelio De Laurentiis si è avvicinato allo staff per sincerarsi delle condizioni del calciatore. Il Napoli ha successivamente comunicato per Marianucci un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro.
Obaretin può restare fino alla fine del mercato
La giornata di oggi sarà importante per comprendere la reale entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, la situazione potrebbe avere conseguenze anche sul mercato: "Oggi si capirà l'entità dell'infortunio di Luca Marianucci, ma calciatori in uscita come Nusa Obaretin potrebbero a questo punto restare fino a fine mercato per dare una mano". Con Buongiorno e Beukema già indisponibili, Allegri potrebbe dunque aver bisogno di trattenere temporaneamente qualche elemento destinato alla cessione per evitare di ritrovarsi con gli uomini contati in difesa.
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