Lucca-Genoa, possibile occasione last minute. Ma solo a una condizione

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Lorenzo Lucca potrebbe diventare un'opportunità per il Genoa nelle ultime settimane di mercato. I rossoblù cercano un attaccante.

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe decidersi soltanto negli ultimi giorni di mercato. L'attaccante del Napoli è tra i profili che potrebbero diventare d'attualità per il Genoa, ancora alla ricerca di rinforzi per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, il club rossoblù monitora la situazione dei giocatori che potrebbero trovare poco spazio nelle big e tra questi figura proprio il centravanti azzurro.

Lucca-Genoa, anche Gimenez tra le possibili occasioni

Lucca potrebbe dunque rappresentare una soluzione last minute, soprattutto qualora il Napoli decidesse di lasciarlo partire in prestito per liberare spazio a un nuovo attaccante. Il Genoa tiene però d'occhio anche Santiago Gimenez del Milan: il messicano è compagno di nazionale e amico del capitano rossoblù Vasquez. I rossoneri, dopo aver inizialmente valutato soltanto una cessione definitiva, avrebbero inoltre aperto alla possibilità del prestito.