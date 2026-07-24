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Doppio affare Napoli-Genoa! Sky: contatti per Obaretin e Garofalo, con due formule diverse

Doppio affare Napoli-Genoa! Sky: contatti per Obaretin e Garofalo, con due formule diverseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:41Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Napoli e Genoa lavorano su un doppio affare: il difensore può partire in prestito, mentre il giovane Garofalo è vicino al trasferimento definitivo.

Proseguono i contatti tra Napoli e Genoa per definire una doppia operazione di mercato. Le due società stanno dialogando in queste ore per trovare l'intesa su due movimenti in uscita dal club azzurro, nell'ambito del lavoro di sfoltimento della rosa portato avanti dal direttore sportivo Giovanni Manna.

I dettagli dell'operazione Obaretin-Garofalo tra Napoli e Genoa

Sul tavolo ci sono i nomi di Nosa Obaretin e Christian Garofalo. Il primo potrebbe trasferirsi al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 2,5 milioni di euro, mentre per Garofalo si lavora a un trasferimento a titolo definitivo. I contatti tra i due club proseguono con l'obiettivo di arrivare alla chiusura dell'operazione.