Quale futuro per Cajuste? C'era il Genoa, ma ora l'ha mollato

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Il Genoa si è defilato dalla corsa per Jens Cajuste. Il centrocampista del Napoli non è stato convocati per il ritiro di Dimaro.

Il futuro di Jens Cajuste resta ancora da definire. Dopo essere stato accostato con insistenza al Genoa, il centrocampista del Napoli sembra essersi allontanato dal club rossoblù. La trattativa, che nelle scorse settimane appariva ben avviata, avrebbe infatti subito una brusca frenata, lasciando aperti altri possibili scenari per il giocatore svedese.

Il Genoa molla Cajuste

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, il Genoa avrebbe cambiato strategia sul mercato: "Il Genoa ha cercato il centrocampista Cajuste diverse settimane fa ma poi ha deciso di valutare altri profili". Al momento, dunque, l'interesse del Grifone si sarebbe raffreddato, mentre il Napoli continua a lavorare per trovare una nuova sistemazione al centrocampista.