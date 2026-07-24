Napoli su Solet? L'Inter aveva l'accordo, ma l'ha mollato per un problema fisico: il retroscena

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Oumas Solet resta nel mirino degli azzurri dopo l'infortunio di Buongiorno, ma emergono nuovi retroscena sull'operazione con i nerazzurri.

Il nome di Oumar Solet continua a essere accostato anche al Napoli, alla ricerca di un difensore dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Nelle ultime ore, però, dal Messaggero Veneto emerge un retroscena che riguarda l'Inter e che potrebbe avere riflessi anche sul futuro del centrale dell'Udinese. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe rallentato una trattativa che sembrava ormai ben avviata, nonostante un accordo già raggiunto con il giocatore e un'intesa di massima con l'Udinese.

Due motivi dietro lo stop Solet-Inter

Secondo il Messaggero Veneto, alla base della frenata ci sarebbero due fattori. Da un lato la richiesta di 25 milioni di euro avanzata dall'Udinese, ritenuta elevata, dall'altro alcuni dubbi emersi dopo visite specialistiche svolte dallo staff medico dell'Inter, che avrebbero evidenziato un presunto problema cronico alla cartilagine di un ginocchio. Un aspetto che il Napoli, qualora decidesse di affondare il colpo per Solet, dovrà inevitabilmente valutare con attenzione.