Allegri valuta tutti a Dimaro: possibile conferma anche per due nomi a sorpresa

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Il tecnico del Napoli Max Allegri rivede alcune scelte della gestione Conte: cambiano le gerarchie tra i pali e si riaprono le porte per alcuni giocatori.

Massimiliano Allegri sta imprimendo la propria impronta al Napoli fin dai primi giorni di ritiro. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il nuovo allenatore sta rivedendo diverse gerarchie ereditate dalla gestione di Antonio Conte, rivalutando alcuni calciatori che sembravano destinati a lasciare gli azzurri. Tra le novità evidenziate dal quotidiano c'è il ritorno di Alex Meret come prima scelta tra i pali, davanti a Vanja Milinkovic-Savic, che invece era diventato il titolare nelle idee di Conte.

Nuove opportunità per gli esclusi?

Sempre secondo la Repubblica, stanno trovando spazio anche alcuni giocatori inizialmente considerati ai margini del progetto. Rafa Marin, complice il grave infortunio di Alessandro Buongiorno, sarebbe ora in corsa per ritagliarsi un ruolo importante nella difesa azzurra. Segnali positivi anche per Lorenzo Lucca, la cui permanenza viene rivalutata, e per Michael Folorunsho, che con la precedente gestione aveva trovato poco spazio e ora potrebbe giocarsi le proprie carte con Allegri.