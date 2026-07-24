Buongiorno ko e il rientro di Beukema è un'incognita: al Napoli serve un difensore

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Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale dopo le notizie poco confortanti arrivate sul fronte Buongiorno e Beukema.

L'emergenza difensiva continua a condizionare i piani del Napoli. Se da una parte l'infortunio di Alessandro Buongiorno ha spinto il club a riflettere sull'opportunità di intervenire sul mercato, dall'altra resta ancora avvolto dall'incertezza il recupero di Sam Beukema. Il difensore olandese sta seguendo un percorso di riabilitazione, ma al momento non esistono certezze sulla data del suo rientro in gruppo.

Beukema, il recupero dipende dalla risposta alle terapie

Beukema è alle prese con un programma di rieducazione dopo la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale ai tendini d'Achille. L'ipotesi più ottimistica è quella di rivederlo ad allenarsi con i compagni nella seconda metà di agosto, con l'obiettivo di essere tra i convocati per la gara interna contro il Como del 30 agosto. Si tratta però soltanto di una previsione, perché tutto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie e dall'evoluzione del recupero.

Gatti e Tiago Gabriel tra i profili seguiti

Nel frattempo il Napoli continua a valutare il mercato. Lo stop di Buongiorno, che resterà fuori per circa quattro o cinque mesi, ha riaperto il dossier difensore centrale. Il direttore sportivo Giovanni Manna, pur ricordando che con il rientro di Olivera il reparto conta cinque centrali, sta monitorando diversi profili. Tra questi ci sono Federico Gatti della Juventus, valutato circa 20 milioni di euro e molto apprezzato da Massimiliano Allegri, e Tiago Gabriel del Lecce. Il classe 2004 rappresenterebbe una soluzione interessante anche dal punto di vista delle liste, essendo un calciatore Under. Restano comunque possibili ulteriori opportunità qualora il mercato offrisse occasioni nelle prossime settimane.