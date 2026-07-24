Napoli su Vicario, ma la Juventus è in vantaggio: spaventa l'ingaggio elevato

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Guglielmo Vicario è uno dei nomi che piace al Napoli in caso di acquisto in porta, ma il suo ingaggio da 5 milioni è uno scoglio grande.

Il futuro di Guglielmo Vicario potrebbe essere nuovamente in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere del Tottenham è finito nel mirino sia della Juventus che del Napoli. Il club londinese sarebbe disposto ad aprire alla formula del prestito senza obbligo di riscatto, complice anche la mancata convocazione dell'estremo difensore per la tournée estiva della squadra di Roberto De Zerbi.

Juventus in pressing, il Napoli resta alla finestra

L'ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile, mentre i suoi 29 anni consentirebbero di ragionare anche su un eventuale riscatto futuro. La Juventus avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore, ma le indiscrezioni su un possibile inserimento del Napoli starebbero spingendo il club bianconero ad accelerare le proprie valutazioni sul portiere friulano.