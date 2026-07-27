Lukaku, resta aperta la pista turca: la richiesta del Napoli
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Federico Pastorello, sarebbe già al lavoro per individuare la soluzione migliore in vista della prossima stagione.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma, il futuro di Romelu Lukaku sarebbe sempre più lontano dal Napoli. Il club azzurro avrebbe fissato il prezzo per il cartellino dell'attaccante belga in 15 milioni di euro, mentre il suo agente, Federico Pastorello, sarebbe già al lavoro per individuare la soluzione migliore in vista della prossima stagione.
Tra le destinazioni più concrete resta la Turchia, dove il centravanti continua ad avere diversi estimatori. Nonostante sia atteso al ritiro di Castel di Sangro, l'impressione è che la sua esperienza in maglia azzurra possa essere arrivata ai titoli di coda.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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