Vlahovic-Napoli, non ci sono conferme: le ultime
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Non ci sono riscontri da parte del club azzurro su una possibile trattativa per l'attaccante.
Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle voci che accostano Dusan Vlahovic al Napoli. Attraverso i propri canali social, il giornalista ed esperto di calciomercato ha spiegato che, allo stato attuale, non ci sono riscontri da parte del club azzurro su una possibile trattativa per l'attaccante.
Vlahovic-Napoli, nessuna conferma
Romano ha sottolineato come il Napoli abbia già investito in maniera importante per riscattare Rasmus Hojlund, individuato come il centravanti di riferimento del nuovo progetto tecnico. Per questo motivo, l'eventuale arrivo di un'altra punta dipenderà prima dalle valutazioni sul futuro degli altri attaccanti in rosa.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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