Vlahovic-Napoli, non ci sono conferme: le ultime

Vlahovic-Napoli, non ci sono conferme: le ultimeTuttoNapoli.net
Oggi alle 11:00Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Non ci sono riscontri da parte del club azzurro su una possibile trattativa per l'attaccante.

Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle voci che accostano Dusan Vlahovic al Napoli. Attraverso i propri canali social, il giornalista ed esperto di calciomercato ha spiegato che, allo stato attuale, non ci sono riscontri da parte del club azzurro su una possibile trattativa per l'attaccante.

Vlahovic-Napoli, nessuna conferma

Romano ha sottolineato come il Napoli abbia già investito in maniera importante per riscattare Rasmus Hojlund, individuato come il centravanti di riferimento del nuovo progetto tecnico. Per questo motivo, l'eventuale arrivo di un'altra punta dipenderà prima dalle valutazioni sul futuro degli altri attaccanti in rosa.