Niente Bologna per Lucca: il club rossoblù chiude per un altro attaccante
Santiago Castro va a Roma e il Bologna accoglie al suo posto Artem Dovbyk (29 anni) il centravanti che dovrà non farlo rimpiangere, in arrivo a sua volta dalla Capitale. Si può infatti considerare già virtualmente chiusa la trattativa tra i due club, con i giocatori che nelle prossime ore si sottoporranno alle varie visite mediche di rito, prima di firmare il contratto. Al Bologna era stato accostato anche Lorenzo Lucca nelle ultime settimane.
Il Bologna ha il diritto di riscatto
E se i dettagli dell'affare Castro sono ormai ben noti, rimane ancora un po' di mistero sull'operazione che porterà Dovbyk a percorrere la direzione opposta, lasciando quindi la Roma per provare a rilanciarsi con il Bologna. Secondo quanto raccolto da TMW, in attesa di conoscere le cifre però una certezza c'è: nell'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del centravanti classe 1997, è stato inserito un diritto di riscatto in favore del Bologna, che quindi può trasformare l'acquisto da a base prestito in definitivo.
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