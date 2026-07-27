Retroscena Cheddira, un anno fa era fatta con l'Udinese: lo svela l'agente

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Bruno Di Napoli racconta il retroscena sul mancato trasferimento dell'attaccante marocchino Walid Cheddira nella scorsa estate.

L'agente di Walid Cheddira, Bruno Di Napoli, ha rivelato un interessante retroscena di mercato ai microfoni di Stile TV, svelando come l'attaccante del Napoli fosse a un passo dal trasferimento all'Udinese nella scorsa estate. "Avevamo tutti i documenti pronti con l'Udinese, poi l'infortunio di Lukaku ha bloccato il trasferimento", ha raccontato il procuratore, spiegando come il cambio di scenario in casa azzurra abbia impedito la chiusura dell'operazione.

Le parole dell'agente di Cheddira

Lo stesso Di Napoli ha poi collegato quel precedente all'attualità del mercato: "Non so se l'infortunio di Lucca possa incidere nuovamente sul suo futuro". Un riferimento che lascia aperti gli interrogativi sul destino di Cheddira nelle prossime settimane, con il suo futuro ancora tutto da definire nonostante diversi interessamenti arrivati sia dalla Serie A che dalla Serie B.