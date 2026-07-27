Blitz Napoli? Auriemma: "Manna ha offerto 18 mln al Chelsea per Badiashile"

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Sempre secondo Auriemma, questa situazione confermerebbe la necessità del club di intervenire sul mercato per assicurarsi un centrale di esperienza

Secondo quanto riferito da Raffaele Auriemma, il Napoli avrebbe presentato al Chelsea un'offerta da 18 milioni di euro per il difensore francese Benoît Badiashile, classe 2001. La mossa sarebbe legata soprattutto all'emergenza nel reparto arretrato: con gli infortuni di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, gli azzurri rischierebbero di iniziare la stagione facendo affidamento sul solo Amir Rrahmani, affiancato dai giovani Luca Marianucci e Rafa Marin.

Questo il messaggio postato da Auriemma su X: "Il ds Manna ha presentato al Chelsea un’offerta da 18 milioni per il difensore francese classe 2001 Benoit Badiashile. Con gli infortuni di Buongiorno e Beukema sarebbe stato un rischio iniziare la stagione con il solo Rrahmani e due ragazzi poco esperti quali Marianucci e Rafa Marin. Ecco perché dicevo che, al di là delle dichiarazioni di facciata – prima si vende e poi si compra – il Napoli ha urgente bisogno di un difensore esperto".